L’attuale Direttore tecnico giovanile della Federazione Italiana Vela e olimpionica Alessandra Sensini (presente alle Olimpiadi femminili da Barcellona 1992 a Londra 2012 con la vittoria di 1 oro, un argento e due bronzi) sarà presente all’Adriatico Wind Club Ravenna mercoledì 5 maggio- data di inizio del Memorial Ballanti-Saiani – insieme alla nuova Consigliera FIV e atleta olimpica a Rio de Janeiro Flavia Tartaglini. Le uniche due donne italiane che sono andate finora alle Olimpiadi per il windsurf onoreranno con la loro presenza le atlete Lorenza Ballanti e Dalia Saiani, socie del circolo organizzatore, a cui la manifestazione è intitolata. Una presenza significativa per un evento che si presenta alla vigilia con un numero di iscritti da record e che testimonia l’ottimo momento sia per il windsurf giovanile che per quello olimpico della nuova era foil per Parigi 2024. All’apertura della manifestazione non mancherà la presenza dell’assessore allo sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani e del Consigliere Federale Donatello Mellina.

Mercoledì e giovedì si inizierà con la prima regata del Circuito Nazionale iQfoil senior, aperta anche con categoria a parte agli under 19 con attrezzatura libera foil, per incentivare l’avvicinamento dei giovani alla nuova classe olimpica. Presenti nomi di spicco della specialità con l’argento olimpico giovanile Nicolò Renna, gli azzurri Daniele Benedetti e Luca Di Tomassi; tra le donne, in questo anno di transizione olimpica, presente la giovanissima gardesana Sofia Renna. Nutrita la partecipazione della categoria “Formula Open Foil Under 19 FIV”, con il vivaio del foil giovanile, tra cui il giovanissimo cagliaritano Pierluigi Caproni. L’Adriano Wind Club Ravenna schiererà Luca Barletta, Francesco Forani e Pietro Gamberini. Dopo i primi due giorni dedicati ad iQFoil e Formula Open Foil U19 FIV da venerdì a domenica sarà la volta della 2^ tappa di Coppa Italia della classe giovanile Techno 293 con la flotta più numerosa dell’evento, ccon il numero record di 237 iscritti. I giovanissimi di questa classe saranno affiancati dalla regata nazionale Formula Windsurfing Fin & Foil.