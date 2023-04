Il ritmo serrato dei playoff non lascia troppo tempo per pensare. Domani è già tempo di gara 2 dei quarti di finale e nel match anticipato alle 19.30 con diretta su Volleyballworld.tv Goi e compagni cercheranno di tradurre sul parquet del Pala Costa quelle sensazioni e quelle convinzioni che si sono portati dietro dal match di Vibo Valentia, cioè che si possiedono le armi tecniche e agonistiche per tentare di sconfiggere quella che è stata la dominatrice della regular season, la Callipo, come è avvenuto poco più di un mese fa. In casa Consar Rcm nessuno sembra avere voglia di chiudere domani un’annata sportiva del tutto strepitosa da qualunque parte la si guardi, con la salvezza e i playoff raggiunti senza fiatone e con una crescita di tutto il gruppo, il più giovane per età media del campionato e, fino all’arrivo di Ngapeth, anche con un’anima tutta italiana.

“Siamo alla gara del ‘dentro o fuori’ – osserva coach Marco Bonitta – ma in cuor nostro confidiamo di ‘restare dentro’ e di poter tornare domenica a Vibo Valentia per gara 3”. Non c’è sfrontatezza nel gruppo ravennate, c’è anzi sano realismo davanti al valore e alla qualità di una Callipo costruita per vincere, ma proprio l’andamento del primo match ha dato segnali che incoraggiano la Consar Rcm a provarci, se non altro anche solo per regalare al proprio pubblico un’altra serata di gloria. “Cosa ci ha detto gara 1? Che intanto le difficoltà iniziali andavano messe in conto – spiega Bonitta – perché non era pensabile che potessimo partire con i fuochi d’artificio, ma anche che c’è stata una bella reazione dei ragazzi. Nel terzo set, che abbiamo vinto bene, e nel quarto set, dove abbiamo avuto un vantaggio importante, abbiamo giocato una buona pallavolo, poi l’inerzia della gara è stata spostata da Buchegger che ha deciso di fare quello che gli riesce meglio, cioè la differenza. Siamo tornati da Vibo con la consapevolezza che abbiamo disputato un match all’altezza del contesto e del livello di questi spareggi e che qualche dettaglio va sistemato: in queste poche ore abbiamo lavorato soprattutto su questi. Ripartiamo dal terzo e quarto set cercando di applicare il buono di queste due frazioni fin dal primo pallone della gara”.

In casa Consar Rcm si valutano le condizioni fisiche di Lorenzo Tomassini, costretto a rinunciare a gara 1 per una pallonata violenta subita nella rifinitura in pieno volto con forte dolore a un occhio. In preallarme c’è lo schiacciatore delle giovanili Leonardo Capiozzo, classe 2006, già entrato nel roster in Calabria.

Biglietti e ingressi La prevendita dei biglietti per gara 2 di domani sera proseguirà fino a domani mattina alle 12 sul circuito vivatocket.it mentre i restanti biglietti saranno messi in vendita alla biglietteria del Pala Costa da due ore prima dell’inizio del match, quindi dalle 17.30. Non sono più validi gli abbonamenti ed è scaduta la prelazione per gli abbonati di questa annata. Quindi, domani al botteghino vendita libera per tutti.

Gli arbitri di gara 2 A dirigere la sfida di domani sera a Ravenna saranno Sergio Jacobacci di Pellestrina e Davide Prati di Albuzzano (Pavia).

Le altre partite di gara 2, tutte alle 20.30: Tinet Prata di Pordenone-Kemas Lamipel Santa Croce (and. 0-1), BCC Castellana Grotte-Pool Libertas Cantù (and. 1-0), Agnelli Tipiesse Bergamo-Delta Group Porto Viro (and. 1-0).