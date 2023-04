Grande successo al Carisport di Cesena che ha concentrato sugli spalti circa mille spettatori.

Nel match clou della serata Francesco Bacchereti, nel suo primo incontro da professionista si è imposto prima del limite sull’avversario. Bacchereti, come preannunciato in conferenza stampa, dopo un primo round di studio ha imposto il suo ritmo sull’avversario, che è andato più volte a tappeto, dopo tre round a senso unico l’angolo avversario ha deciso di fermare l’incontro gettando la spugna prima dell’inizio del 4º round.

Bacchereti, dopo il match dichiara “Sono elettrizzato, il pubblico è stato grandioso, il forte tifo mi ha spinto a picchiare duro”.

Nei sotto-clou dell’evento si evidenziano le prestazioni di altri pugili della Ravenna Boxe: Alberto Fiore, Martina Marzola, Francesco Basti, tre giovani promesse de pugilato Ravennate che hanno alzato il braccio riportando tre vittorie ai punti.

Alberto Servidei, tecnico e dirigente della Ravenna Boxe, aggiunge: “Oggi tutti e quattro gli atleti della Ravenna Boxe hanno portato sul ring ottime prestazioni, l’ennesima prova che a Ravenna il pugilato è proiettato su alti livelli”, l’ex-campione europeo in merito all’evento Fight Never End: “L’evento ha riscosso un grande successo, offrendo uno spettacolo all’altezza delle aspettative, grazie a tutti gli sponsor cesenati che ci hanno supportato. Il nostro obiettivo è quello di portare un evento di grande boxe anche a Ravenna”.

Ravenna boxe è già a lavoro per programmare a breve un altro match per Bacchereti, sempre in terra romagnola.