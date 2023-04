Lo scorso week end a Catania la squadra composta da Emma Bulzoni, Marta Siboni, Martina Pieralisi, Carla Marzella, Martina Striolo, Giorgia Vandi e Gaia Lassandro si è aggiudicata l’accesso per andare a contendersi gli ultimi posti disponibili per il campionato di Serie B 2024 che si svolgerà a Torino a fine mese.

Edera Ravenna è doppiamente orgogliosa di questo risultato in quanto in pedana sono scese in tutte e tre le prove di serie C (rispettivamente a San Marino, Roma e Catania) esclusivamente atlete del proprio vivaio.