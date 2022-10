Sarà il Circolo Nautico Amici della Vela Cervia, su delega della FIV, e l’attiva Flotta J24 della Romagna ad ospitare questo fine settimana l’ottava e penultima Tappa Nazionale del Circuito 2022 che assegnerà il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato senza scarti.

Gli equipaggi del Monotipo più diffuso al mondo, infatti, sabato 22 e domenica 23 ottobre, faranno piacevolmente ritorno nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Milano Marittima per la Regata Nazionale che prevede per sabato alle ore 11 lo Skipper Meeting e alle ore 13 il segnale di avviso della prima prova.

Le regate (non ne potranno essere disputate più di tre al giorno e dalla quinta sarà applicabile uno scarto) proseguiranno anche nella giornata seguente (con segnale di avviso alle ore 11).

Al termine, si svolgerà la premiazione delle prime tre imbarcazioni classificate.

Le prove di domenica saranno ritenute valide anche per la classifica del Campionato Invernale J24 Memorial Pirini.

L’Albo Ufficiale dei Comunicati è accessibile al sito: www.racingrulesofsailing.org

“Per adesso abbiamo 19 barche iscritte per sabato e più di 20 per domenica quando, oltre che per la Tappa del Circuito Nazionale J24, si regaterà anche per il nostro tradizionale Campionato Invernale XVII Memorial Stefano Pirini, articolato come sempre su due manche da ottobre 2022 a marzo 2023.

Sono molto contento di avere fra gli iscritti a questa ottava Tappa Nazionale ben dieci imbarcazioni provenienti dai laghi, da Trieste e da Carrara e i pluricampioni della Marina Militare con il J24 La Superba: il livello e il numero dei partecipanti provenienti anche da numerose altre Flotte assicurano spettacolo e divertimento- ha spiegato il Capo Flotta J24 della Romagna, Massimo Frigerio, co-armatore con Viscardo Brusori e Claudio Colombi di Ita 473 Magica Fata -Considerando il gradimento riscontrato nella passata edizione, anche quest’anno, abbiamo pensato di organizzare la cena della Classe J24 in collaborazione con l’Istituto Alberghiero ISS Tonino Guerra nella loro sala dei ricevimenti.

Ma, grazie agli amici di Alce Nero, da molto tempo vicini alla Classe J24, ci sarà anche una piacevole novità: ogni giorno di regata, a tutti gli equipaggi verrà consegnato un delizioso un kit merenda contenente un misto di prodotti Alce Nero, dalle barrette ai succhi, dai taralli alla frutta fresca.

Un’altro aspetto al quale tengo molto è la partecipazione anche quest’anno del nostro J24 Jay Jay: il mio progetto per formare equipaggi giovanili sul J24, infatti, sta proseguendo. Dallo scorso anno ho l’incarico di direttore sportivo del CNCAV ed in collaborazione con il nostro allenatore della squadra Laser Mirco Minotti abbiamo formato l’equipaggio del J24 Jay Jay che ci è stato donato dal nostro carissimo socio ed amico Mario Serantoni, che in questi anni ha sempre appoggiato il mio progetto e che non ringrazieremo mai abbastanza! La mia speranza è che anche altre Flotte J24 seguano il nostro esempio e che, prima o poi, si possa fare un Campionato J24 Under 25 itinerante da svolgersi dove stazionano le Flotte e con a bordo gli armatori in qualità di sesto uomo ed in equipaggio i giovani delle squadre agonistiche.”

“Alce Nero che da anni crede e affianca la Classe Italiana J24 e che con grande piacere supporterà questo appuntamento a Cervia, è il marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni ’70 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità per una corretta nutrizione.- ha spiegato Tom Fusato, consulente sviluppo prodotti freschi Alce Nero e timoniere del J24 J-Oc che sarà in regata a Cervia -Da 40 anni Alce Nero con oltre 1.000 agricoltori in Italia e 10.000 piccole imprese agricole familiari del Centro e Sud America, percorre la strada del biologico dedicandosi alla produzione di un cibo proveniente da campagne libere da erbicidi e pesticidi, custodite e coltivate ogni giorno con rispetto. Un’agricoltura di tradizioni immutate e di innovazione, in equilibrio tra nuove tecnologie, sperimentazione di ricette ed ingredienti, e i rigorosi disciplinari che il biologico autentico impone. I prodotti biologici Alce Nero, quasi trecento, sono semplici e quotidiani: pasta, riso, passata e polpa di pomodoro, verdure, legumi e vellutate, frollini e succhi di frutta, composte e mieli, ancora bevande vegetali ed una linea baby completamente dedicata alla prima infanzia. Ad essi si aggiungono la linea fresca (tra cui frutta, verdura, yogurt con “Latte Fieno STG” e zuppe), quella gluten free e quella frozen.”

Lo scorso anno era stato il J24 Ita 450 Marbea timonato da Andrea Collina in equipaggio con il tailer Mauro Mac Lugaresi (grande amico di Fabio Apollonio e con lui protagonista su Azzurra nella Coppa America del 1983), il prodiere Francesco Valliccelli, Giulia Morigi e Bruno Baccarini ad aggiudicarsi -con tre parziali regolari e la vittoria nella quarta ed ultima regata disputata- la tappa cervese valida come Coppa Italia 2021 e come Trofeo Challenger Fabio Apollonio istituito per ricordare il Presidente J24 scomparso nell’aprile 2021.