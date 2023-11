La Fenix Energia si aggiudica 3-1 il derby con il Russi Volley e sale al secondo posto in classifica insieme alle Portuali Ravenna, a due lunghezze di distanza dalla capolista Rainbow Forlimpopoli.

Come nelle previsioni, il derby è stato molto combattuto ed emozionante, tranne nel primo set dove le faentine si impongono 25-15. La Fenix Energia concede il bis nella seconda frazione, ma questa volta trova maggiore resistenza da parte di un Russi molto combattivo. Le ospiti dimostrano di essere ritornate in partita ed infatti si aggiudicano un equilibrato terzo set, vincendo 26-24. Faenza riordina le idee e trascinata dai punti di Francesconi e Gorini, chiude i conti sul 3-1, vincendo il set 25-19.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 2 dicembre alle 21 in casa del GUT Chemical Bellaria.

Fenix Energia Faenza – Russi Volley 3-1 (25-15; 25-22; 24-26; 25-19)

FAENZA: Enabulele ne, Bertoni 13, Solaroli ne, Francesconi 15, Gorini 23, Betti ne, Emiliani 3, Spada ne, Cavallari 8, Guardigli 4, Maines 5, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

RUSSI: Toresi 5, Orioli 11, Valgimigli 1, Taglioli 13, Corradini 9, Turroni (L), Montanari ne, Karaj 11, Zanotti, Greco, Zama. All.: Mazzotti

NOTE. Punti in battuta: FA: 8, RU: 1; Errori in battuta: FA: 8, RU: 11; Muri: FA: 10, RU: 7.