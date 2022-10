Presentata la 23^ Maratona di Ravenna: sarà Campionato Italiano Assoluto e Master

11, 12 e 13 novembre, la Maratona di Ravenna Città d’Arte taglia il traguardo della ventitreesima edizione. Venerdì alle 10.30 aprirà l’Expo Marathon Village, quest’anno al Pala de André insieme ad un’altra novità, gli stand Street Food. Sabato mattina la Family Run e la Dogs & Run. Domenica, alle 8.45, la partenza da via da Porta Serrata della Correndo senza Frontiere, la 3 km per le persone con disabilità. Alle 9.15, davanti al Mar partiranno la maratona e la mezza maratona. Confermato il percorso dell’ultima edizione, mentre la 10 chilometri scatterà dall’Ippodromo mezz’ora più tardi. L’arrivo per tutte le distanze sarà comunque in via Di Roma.

Tutta nuova anche la promozione nazionale e internazionale, che inserisce la Maratona di Ravenna nel circuito delle maratone dell’Emilia-Romagna (Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Rimini). Testimonial: Stefano Baldini