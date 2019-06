Un’auto sportiva ed ibrida per il Golf Club

E’ stata consegnata oggi al Presidente del Golf Club “Le Cicogne” di Faenza, Dott. Mauro Pozzi, la nuova LEXUS UX griffata Moreno.

La partnership fra la concessionaria storica della Romagna e il “vicino” Golf Club prevede l’utilizzo gratuito dell’auto per le gare stagionali a cui parteciperà la squadra faentina.

La nuova LEXUS UX è ibrida e sportiva, un binomio perfetto anche per questo sport.

Grande soddisfazione è stata espressa sia da Moreno che dal Presidente del Club.

“Una collaborazione ancora più forte che ci lega per nuovi traguardi” – sottolinea il Presidente Mauro Pozzi – “Moreno è da sempre la nostra concessionaria ed oggi più che mai il marchio LEXUS è l’esempio di chi ama la natura e lo sport. Ringrazio Moreno per la disponibilità e fiducia ed auspico grandi risultati per entrambi”.

L’auto sarà a disposizione fino alla fine dell’anno sportivo.