“Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene in merito alla gestione delle attività legate al Natale: “Lo spostamento della giostra Brucomela – afferma Vitali – in Corso Saffi rappresenta una duplice criticità per i cittadini. Da una parte pensiamo che i gestori della giostra ed i fruitori, le famiglie, meritassero uno spazio più congruo, anche per gli stessi genitori che devono aspettare i figli, dal momento che a fianco transitano auto, moto e biciclette. Da considerare come verranno a meno i parcheggi, tra cui quello riservato ai portatori di Handicap, che per legge dovrà essere ricollocato in altra sede.

In una città divisa in due, in cui il traffico e la reperibilità di parcheggi è sempre più difficile, riteniamo che fosse più opportuno valutare altre soluzioni. Comprendiamo che debbano coesistere tante realtà: mercato, villaggio di Babbo Natale, giostra e Pista del Ghiaccio.

La concentrazione di tutte le attività in centro, ora difficilmente da raggiungere causa chiusura Ponte delle Grazie e lavori in Via Renaccio, di certo non facilita la fruizione della città.

Da parte nostra – conclude Vitali – teniamo a sottolineare come non vi sia nulla contro i gestori di queste attività, che anzi ringraziamo per il prezioso lavoro e per l’impegno e la passione profusi nello svolgerlo. Riteniamo piuttosto che fosse più saggio ricorrere ad una logistica più mirata alla vivibilità della città”.”