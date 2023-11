La società Raggisolaris comunica che Luigi Garelli non è più il capo allenatore della prima squadra.

La dirigenza, in una breve nota stampa, ringrazia “Il coach per i risultati ottenuti nei due anni alla guida dei Blacks, che ha portato fino alla finale playoff da seconda classificata in regular season, e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.