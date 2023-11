Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli operatori della sezione specializzata antidroga della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Faenza, hanno approfondito una segnalazione riguardante un pacco sospetto, giunto ad una nota azienda spedizioniera di Ravenna. Il contenuto è risultato essere cinque panetti di hashish confezionati con cellophane trasparente.

Con il coordinamento della Procura della Repubblica, il pacco è stato comunque posto in consegna al suo destinatario, un residente nelle zone collinari della provincia. Pertanto, personale della Squadra Mobile, a bordo del furgone dello spedizioniere, ha monitorato “da vicino” la consegna, mentre altri agenti, su vetture “civili” hanno seguito il furgone da lontano. Giunti a destinazione, il corriere ha proceduto alla formale consegna del plico e, immediatamente, i poliziotti hanno bloccato il destinatario, un residente della zona con alcuni precedenti. L’uomo è stato tratto in arresto. Complessivamente si è trattato di circa mezzo chilogrammo di hashish.

Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il 45enne si è presentato nella mattinata davanti al Giudice Monocratico. L’arresto è stato convalidato, così come la misura dei domiciliari