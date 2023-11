Le sponde del Senio piene di plastica a Isola dopo gli allagamenti di novembre

Sponde del Senio piene di plastica dopo la terza piena di novembre. In realtà, dopo l’alluvione, lo scenario si è ripetuto analogo lungo diversi fiumi della Romagna e della provincia di Ravenna, dove però si è intervenuti con la pulizia. Stessa situazione si era presentata sul Senio. Lungo il torrente, però, ora, all’altezza della frazione di Isola, a monte di Riolo Terme, nonostante le segnalazioni delle associazioni, numerosi lembi di plastica ancora invadono le sponde del torrente. Il triste scenario è ben evidente percorrendo via Sebastiano Bertozzi e via Rio Basino. Si tratta di una delle zone di Riolo che si è allagata per la terza volta a novembre, in corrispondenza del centro sportivo Laghi Azzurri.