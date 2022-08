Ancora fortunati nel ravennate, questa volta a Bagnacavallo, precisamente nella tabaccheria e cartoleria Minguzzi a Villanova di Bagnacavallo, con un ‘5’ che vale 28mila euro. La foto è stata pubblicata sulla pagina della tabaccheria, mentre la vincita si conferma anche da Agipronews.

“Nel concorso del 18 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 28.074,52 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di corso Matteotti 11 a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, mentre l’altra è stata centrata nell’esercizio di piazza Tre Martiri 14 a Bagnacavallo. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 257,2 milioni di euro – record del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.”