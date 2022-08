Bicicletta ripescata nel laghetto del parco Bucci. La notizia è stata data in queste ore dall’associazione Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” che ha pubblicato un post ironico sul proprio profilo Facebook. Purtroppo però il ritrovamento è vero e l’abbandono sembra anche piuttosto recente, visto, come ha fatto notare la stessa associazione, il buono stato di conservazione della bicicletta.

Purtroppo qualcuno, oltre ad introdursi nel parco in bici, vietato dal regolamento (sono ammesse solo biciclette da bambino, fino agli 8 anni), ha anche lanciato il due ruote all’interno del laghetto, senza alcun minimo ritegno, come se fosse una qualsiasi discarica di rifiuti. La notizia è già stata accolta dallo sdegno di molti utenti di internet.

Con la medesima ironia, l’associazione ha quindi invitato il proprietario a presentarsi ai volontari per recuperare l’ “oggetto disperso”. Lo stesso invito è stato presentato a coloro che potrebbero aver visto il malsano gesto.