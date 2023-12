“È inaccettabile, irrispettoso ed incomprensibile che la Multinazionale austriaca MAYR MELNHOF proprietaria dell’ex Farmografica di Cervia a 2 giorni dal Natale decida di avviare procedura di licenziamento di 92 lavoratori, “sbugiardando” il suo stesso management che in precedenti riunioni in Prefettura aveva assunto impegni precisi davanti alle Istituzioni e alle rappresentanze sindacali di sospendere ogni iniziativa unilaterale in attesa di cedere il ramo d’azienda ad un gruppo imprenditoriale cervese disposto a rilevarlo” così il prefetto Castrese De Rosa si è espresso pubblicamente, sul proprio profilo Facebook, in merito alla vertenza dell’ex Farmografica.

“Auspichiamo che la M.M. riveda questa assurda decisione perché il profitto non può prevalere sulla dignità dei lavoratori”.

Il prefetto ha quindi chiesto un tavolo nazionale per accelerare il passaggio al nuovo gruppo.