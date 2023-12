Lo Sportello del Sorriso intitolato alla memoria di Josianne Tchameni

Inaugura ufficialmente lo Sportello del Sorriso di via Grado a Ravenna. Operativo già da 4 anni nei locali messi a disposizione gratuitamente da parte di Acer, lo sportello oggi aiuta 500 famiglie. Ora la realtà voluta dall’associazione Il Terzo Mondo è dedicata alla memoria di Josianne Tchameni. Un’intitolazione che ha dato il via alla sesta edizione del progetto “Grazie Babbo Natale”, una due giorni dedicata alla distribuzione di giochi e prodotti per la bellezza e l’igiene personale, donati dagli studenti della città. L’associazione inoltre ha devoluto 1000 euro al Comune di Ravenna per sostenere i ravennati che hanno subito danni da eventi atmosferici.