Alla luce dell’attuale situazione di maltempo, cristallizzata nell’allerta rossa emessa ieri e oggi dall’ARPAE, continua l’attività del CCS in Prefettura.

Attualmente le precipitazioni in corso, anche copiose nelle località collinari, non stanno determinando nuove criticità e la situazione è sotto controllo.

I Comuni stanno approntando tutte le misure precauzionali idonee a garantire il soccorso alla popolazione in caso di peggioramento della situazione, con idonei luoghi di accoglienza già comunicati alle rispettive comunità territoriali.

Continua il monitoraggio degli argini dei fiumi da parte dei volontari della Protezione Civile per segnalare prontamente il prodursi di eventuali fessurazioni o fratture degli argini, monitoraggio che continuerà anche per tutta la notte.

Il Centro Coordinamento Soccorsi si riunirà nuovamente in composizione plenaria alle ore 17.00 per un punto di situazione sull’evoluzione della perturbazione in atto.

Alle cittadinanze della Provincia si richiede di non recarsi in prossimità dei luoghi interessati dagli eventi per non mettere a rischio la propria incolumità con comportamenti imprudenti e intralciare il delicato lavoro degli operatori di protezione civile, dei VVF e delle Forze dell’Ordine.