Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno appena emesso l’allerta meteo numero 56, valida dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 10 maggio, alla mezzanotte di domani, giovedì 11, uguale alla 55 valida fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 10 maggio, cioè rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica nei territori della bassa collina e della pianura romagnola, confinanti con il territorio del comune di Ravenna, dove le allerte sono rispettivamente arancione e gialla ma dove è comunque assolutamente necessaria la massima attenzione essendo appunto i rispettivi territori strettamente confinanti.

Per domani, giovedì 11 maggio, sono previste deboli precipitazioni sul territorio regionale. Tuttavia, per le precipitazioni elevate di oggi si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Per questo i livelli di allerta vengono mantenuti massimi.

In Prefettura è ancora attivo il Centro coordinamento soccorsi, così come sono attivi i Centri operativi comunali di tutti i Comuni interessati. Nel territorio del comune di Ravenna saranno monitorati ventiquattrore su ventiquattro i livelli e le condizioni degli argini e dei ponti di tutti i fiumi – Lamone, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Savio e Bevano – in accordo con i comuni limitrofi, con il supporto dei volontari e della Polizia locale, pronti a segnalare le situazioni che richiedono interventi.

“Il nostro territorio – ricorda il sindaco Michele de Pascale, rinnovando l’appello alla prudenza – è ancora molto fragile ed è fondamentale la massima attenzione da parte di tutti.

Ribadisco che è assolutamente indispensabile: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini e non accedere ai capanni; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

In particolare per chi abita in prossimità dei fiumi è necessario: prestare la massima attenzione; in caso di esondazione non andare in scantinati o altri luoghi interrati, recarsi invece nei piani più alti della casa.

Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco e, appunto, a comportarsi con grande cautela. Segnalo che il Comune di Ravenna si è dotato di un servizio di Alert System attraverso il quale saranno inviate comunicazioni ai numeri fissi in caso di necessità”.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).