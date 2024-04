Manca poco più di un mese e fervono i preparativi per la nuova edizione di KIDS FOOT, il grande torneo di calcio giovanile organizzato dal 2016 dall’attuale Lugo 1982 nell’area dello stadio comunale Muccinelli di Lugo. Un evento che, dopo la sosta forzata causata dal Covid e il rinvio a settembre dello scorso anno dovuto all’alluvione, torna sabato 1 e domenica 2 giugno con il suo format collaudato e l’esperienza di tutto lo staff organizzativo.

E in vista delle sfide sul campo da gioco, ecco il primo passaggio formale e ufficiale del torneo, ovvero il sorteggio dei gironi di KF 2024. Ad ospitare l’evento sarà questa volta la Sala Estense della Rocca di Lugo. Appuntamento per venerdì 19 aprile alle ore 19 per scoprire gli abbinamenti delle formazioni che prenderanno parte al torneo. Un elenco che prevede squadre in rappresentanza di alcuni fra i principali club italiani e giovanili di società estere che sbarcheranno per la prima volta in Romagna nella prossima estate.

Questo l’elenco delle società che schiereranno squadre composte da giovani nati nel 2013: AF Elbasani (Albania), Sassuolo Calcio, Modena Fc, Venezia Fc, Spartans Fc (Scozia), Faenza Calcio, Santagata Sport, Virtus Faenza, Junior Cervia, SampaImola, Tatabanyai Sc (Ungheria), Fc Pepa (Albania), Nagykanizsa (Ungheria), Bagnacavallo, Faventia, Consandolo Calcio, Massa Lombarda e naturalmente Lugo 1982.

La squadra che vincerà il torneo, lo scorso anno conquistato dai ragazzi del Cesena, si aggiudicherà il trofeo Pablo Salgado. Confermati anche le occasioni di socializzazione che negli anni passati hanno garantito il successo di Kids Foot e che sono da sempre tratto distintivo di una società che vanta oltre 40 anni di storia e che da sempre si affida allo spirito di aggregazione e al volontariato per far crescere i giovani in un ambiente sano e stimolante.

Al termine del sorteggio, verso le ore 20.15, buffet offerto ai presenti al Caffè TiMiAma di Piazza Baracca.