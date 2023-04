Il nuovo velox sulla Casolana entrerà in funzione nelle prossime settimane. Nel frattempo, la Polizia Locale della Romagna Faentina ha fatto registrare a bilancio a favore del Comune di Faenza proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada per una cifra attorno ai 5 milioni e mezzo. Nel 2021 le multe si assestarono intorno ai 2 milioni e 200 mila euro.