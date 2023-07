Casa distrutta dalla tromba d’aria e sciacalli in azione per due notti consecutive a rubare tutto quello che si riusciva a portar via.

Ad Alfonsine è nata una raccolta fondi per aiutare Andrea Ricci Maccarini, molto conosciuto nel territorio, titolare dell’attività “Le Spighe – Non solo piadina”.

Nell’abitazione andata distrutta dal maltempo Ricci Maccarini puntava ad aprire un room & breakfast, ma ora l’immobile è pericolante. Anche l’attività di ristorazione è compromessa. Da qui l’idea di aprire una raccolta fondi su GoFundMe mentre è iniziata una vera e propria corso contro il tempo per cercare di fornire la casa distrutta di una copertura ed evitare ulteriori danni con le piogge previste nei prossimi giorni

Al momento già raccolti oltre 2 mila euro.