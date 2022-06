Poste Italiane viaggia sempre più “green” a Ravenna e Faenza. Sono stati consegnati infatti 31 mezzi elettrici presso il Centro di Distribuzione di Ravenna e Faenza per trasportare lettere e pacchi.

Nei due territori le consegne saranno svolte dai nuovi mezzi elettrici così come in molte altre parti della provincia i quali si sommano alla restante Flotta a basse emissioni.

Per il momento la nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in 15 tricicli elettrici ciascuno con una potenza di 8 kW – autonomia 70 km – velocità max 70 km/h – vano di carico 0,5 m3 (13 a Ravenna e 2 a Faenza) e 16 quadricicli (10 a Ravenna e 6 a Faenza) con potenza 8 kW – autonomia 90 km – velocità max 70 km/h – vano di carico 1 m3.

Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita realizzati per Poste Italiane aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online.

Il rinnovo della flotta aziendale, uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’Azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, proseguirà per tutto il 2022 e conterà in totale 5.800 veicoli elettrici consegnati in tutta Italia pari al 20% della flotta per arrivare a 28mila mezzi verdi entro il 2024.

Oltre ai mezzi di trasporto, nel territorio Ravennate anche i servizi postali di Poste Italiane sono sempre più sostenibili in particolare quando si tratta di inviare una lettera o una raccomandata tramite il sito poste.it o l’app ufficio postale.

Grazie all’attenzione dell’Azienda per la tutela dell’ambiente la Postaonline diventa green attraverso l’utilizzo di carta per le buste e i fogli certificati dall’FSC, il Forest Stewardship Council. Inoltre, le finestre delle buste di lettere e raccomandate sono realizzate rispettivamente in cellulosa trasparente e materiale biodegradabile.

La certificazione rilasciata dalla ONG internazionale FSC garantisce la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. In particolare, il marchio FSC con la scritta MISTO, apposto sul retro delle buste indica che la carta utilizzata proviene da materiale riciclato e/o legno controllato.

Questa soluzione permette al destinatario il riciclo completo dell’intera spedizione, riducendo fortemente l’impatto sull’ambiente.

Poste Italiane con i suoi 160 anni di storia è la più grande piattaforma integrata e omnicanale di servizi in Italia a disposizione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e con i nuovi mezzi elettrici e lettere e raccomandatedi Posteonline diventa ancor più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.