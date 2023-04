Reduce dalla bruciante sconfitta patita nell’esordio contro Cremona, l’OraSì Ravenna torna in campo per la prima trasferta della seconda fase del campionato di Serie A2, Girone Salvezza, sul difficile campo di Casale Monferrato.

La palla a due è in programma alle ore 19.30 di sabato 8 aprile. Arbitri della partita saranno Stefano Ursi di Livorno, Paolo Puccini di Genova e Gian Lorenzo Miniati di Firenze.

Il pre partita di Federico Bonacini

“Affrontiamo una squadra molto fisica e dovremo fare i conti con questo loro punto di forza. Inoltre dovremo cercare di limitare i loro tanti tiratori da tre punti e questa potrebbe essere una delle chiavi del match. Abbiamo sicuramente l’amaro in bocca per esserci fatti soffiare la partita di settimana scorsa dopo tre quarti e mezzo ottimi, ma ci sono ancora sette gare e sappiamo dove dobbiamo migliorare, quindi proveremo a riscattarci immediatamente in questa trasferta”.