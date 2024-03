Torna alla vittoria il Ravenna davanti ai numerosi tifosi presenti al Benelli e da il via all’inseguimento alla capolista Carpi, portandosi in seconda posizione in classifica. Contro una Sammaurese votata sulla difensiva è il rigore magistralmente trasformato da Nappello a rompere gli equilibri ed a regalare ai suoi una vittoria meritata.

Gadda per far fronte alle assenze di Rrapaj e Marino rilancia Campagna in mediana e Calandrini sull’esterno destro, dirottando Mancini su quello sinistro. In difesa Boccardi preferito ad Agnelli non al top di condizione.

Lo spartito della gara è chiaro fin da subito con gli ospiti tutti schierati dietro alla linea del pallone cercando prima di tutto di non dare profondità agli attaccanti del Ravenna. Ravenna che invece mantiene il possesso e cerca di aggirare la difesa, il primo tentativo è all’altezza del quarto d’ora con la conclusione di Diallo che però non trova lo specchio. Due minuti dopo ci prova Calandrini ad intercettare un passaggio di Nappello ed a concludere di destro, senza fortuna. Con due linee molto strette è Esposito a provare a creare superiorità numerica con una bella penetrazione al 20’ ma la conclusione è alta sopra la traversa. Dopo alcuni cross che non producono gli effetti sperati al 38’ l’occasione più nitida del primo tempo, cross di Boccardi e girata in bello stile di Mancini che sfiora il secondo palo e si spegne sul fondo. Sul finale del primo tempo c’è spazio per due iniziative della Sammaurese che si rende pericolosa prima con una mischia in area sbrogliata da Cordaro, poi con la conclusione imprecisa di Guidi.

La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo e così per scardinare l’arcigna difesa sammaurese ci prova Alluci da poco oltre i 20 metri con una conclusione potente, ma di poco alta. Il Ravenna aumenta i giri del motore e di nuovo al 52’ va vicino alla rete con un bel diagonale di Tirelli deviato in corner. Al 60’ l’episodio che svolta la gara, leggerezza di Guidi che si fa sottrarre la sfera da Mancini all’interno dell’area e lo strattona. L’arbitro assegna il primo rigore a favore del Ravenna al Benelli. Sul dischetto si presenta Nappello che con freddezza insacca un più che meritato vantaggio. La Sammaurese fa fatica a rendersi pericolosa e, complice forse anche il primo caldo della stagione, i ritmi calano. Il Ravenna prova a chiuderla al 78’ con un bel diagonale di Calandrini ribattuto dalla difesa. Negli ultimi minuti Ravenna un po’ in affanno contro una Sammaurese che si gioca le ultime energie nervose per cercare di raddrizzare la gara ma che riesce a produrre solo una debole girata di Frosio che non trova lo specchio. Troppo poco per pensare di tornare a casa con dei punti dal Benelli. Ravenna che torna alla vittoria in una gara complicata ma che permette agli uomini di Gadda di mettersi alle spalle la delusione di Carpi, con ancora 6 gare da giocare i giallorossi non vogliono lasciare nulla di intentato.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – SAMMAURESE 1-0

Marcatori: 62’ Nappello rig.

RAVENNA FC: Cordaro, Tirelli (86’ Sare), Campagna (70’ Agnelli), Nappello (77’ Varriale), Magnanini, Boccardi, Diallo (64’ Sabbatani), Mancini, Calandrini (91’ Liso), Esposito, Alluci. A disposizione: Cortesi, Gobbo, Mandorlini, Pavesi. Allenatore: Massimo Gadda

SAMMAURESE: Ravaioli, Tamai (75’ Frosio), Bolognesi, Sedioli (69’ Canalicchio), Morri, Scanagatta, Guidi, Nisi (64’ Lombardi), Maltoni (65’ Pacchioni), Campagna, Misuraca (94’ Montesi). A disposizione: Porcellini, Casadei, Marconi, Gasperoni. Allenatore: Mirko Taccola

AMMONITI: Misuraca, Morri, Maltoni, Alluci, Tamai, Montesi.

RECUPERO: 2’ e 4’