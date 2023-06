Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza una serie di incontri rivolti ai genitori per offrire uno spazio di confronto e sostegno sui vissuti e le emozioni legati al momento emergenziale che stiamo vivendo. Gli incontri sono rivolti a tutte le famiglie, sia che siano state coinvolte o meno dall’alluvione, in quanto tutti, adulti e bambini/e ragazzi/e, ne sono stati interessati.

Il primo incontro “Genitori in tempo di alluvione” si terrà mercoledì 21 giugno alle ore 20.15 a Riolo Terme, a seguire mercoledì 28 giugno sempre alle 20.15 a Castel Bolognese ed infine mercoledì 12 luglio a Solarolo.

Inoltre, per sostenere le famiglie che sono state maggiormente coinvolte dall’alluvione, il Centro per le famiglie, organizza un ciclo di incontri psicoeducativi in collaborazione con psicologi specializzati nelle emozioni in situazioni emergenziali, a sostegno della ripresa della vita dei bambini/e e delle loro famiglie.

Il primo incontro di gruppo per genitori e figli/e dai 6 ai 10 anni si terrà a Faenza il giovedì 22 giugno 2023 alle 17.30 presso la sala riunione del Centro per le famiglie in via San Giovanni Bosco 1. L’incontro è aperto a tutte le famiglie che risiedono in uno dei Comuni dell’Unione.