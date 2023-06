Area Liberale chiede che la pulizia degli argini sia un’operazione ordinaria, da effettuare ogni anno

La pulizia dei fiumi non deve essere un’operazione straordinaria, ma deve rientrare nell’elenco dei lavori ordinari dell’amministrazione pubblica. A chiederlo con un ordine del giorno è il consigliere comunale di Area Liberale a Faenza Gabriele Padovani. Già durante il consiglio comunale straordinario sull’alluvione, Padovani ha chiesto una serie di interventi per mettere in sicurezza il fiume. Oltre alla pulizia degli argini, il più importante era la realizzazione delle casse d’espansione. Altre richieste riguardavano il dragaggio dei fiumi e l’alzamento degli argini, interventi sui quali è forte il dibattito