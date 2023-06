Gli allagamenti diffusi sul territorio, a seguito degli eventi alluvionali del 16 maggio e giorni successivi, hanno determinato un notevole aumento della popolazione delle zanzare. Il Comune di Massa Lombarda e l’Unione Bassa Romagna hanno previsto la distribuzione gratuita del prodotto da impiegare per il controllo delle larve e delle pupe delle zanzare nelle caditoie di raccolta delle acque piovane in aree private.

A Massa Lombarda la distribuzione avverrà sabato 17 giugno alle ore 9 alle 12 presso il Parcheggio Ex Bocciodromo di via Dini e Salvalai 34. Lo stesso giorno a Fruges la consegna si terrà dalle ore 8:30 alle 11 presso piazza 8 Marzo.

Le indicazioni

Il prodotto distribuito non è un biocida e non è tossico: è una sostanza siliconica totalmente biodegradabile che non deve essere diluita. Basta inserire le gocce o la capsula nel pozzetto/nella caditoia ed esse formeranno uno strato uniforme sulla superficie dell’acqua, che impedisce lo sviluppo delle larve e delle pupe di zanzara.

Come riportato in etichetta, vanno introdotte 10 gocce oppure 1 capsula in ogni caditoia. E’ necessario ripetere il trattamento ogni 20/30 giorni e dopo ogni abbondante pioggia, fino a fine ottobre, anche durante i periodi di ferie.

Verrà consegnata una confezione di prodotto per singolo edificio; per i condomini o le abitazioni pluri-familiari è opportuno che un solo referente ritiri il prodotto.