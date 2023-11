La prossima settimana inizieranno diversi lavori di asfaltatura delle strade castellane che necessitano di interventi, riprogrammati in seguito all’evento alluvionale.

Si partirà dalla riqualificazione del manto stradale di Viale Umberto I, Viale Roma, Via Marconi e Viale Pascoli per poi spostarsi sull’asfaltatura di Via Monte Brullo e Via Serra e quindi su diverse vie del centro, comprendendo la riqualificazione di marciapiedi e ciclabili.

È inoltre giunta la notizia positiva del finanziamento di 500.000 euro per Via Canale e di 400.000 euro per Via Cornacchia. Per questi due interventi è iniziato l’iter progettuale e si prevede la realizzazione a partire dalla prossima primavera-estate.

L’ulteriore stanziamento di oltre 500.000 euro per il 2023 e il 2024 verrà utilizzato per la riqualificazione della viabilità sia in centro (Via Kennedy, Via Matteotti, Via Bologna, Via Trieste) sia nel forese.

Luca della Gocenza, sindaco di Castello: Inizieranno dalla prossima settimana diversi lavori di asfaltatura delle strade castellane che necessitano di interventi e che sono stati riprogrammati in seguito all’evento alluvionale.