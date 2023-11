L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il centro di formazione Aeca – Sacro cuore di Lugo, organizza e promuove due corsi di formazione e qualificazione finalizzati a fornire agli interessati le conoscenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività di baby sitter.

Partecipare al corso consentirà l’inserimento all’interno di un elenco dal quale le famiglie interessate potranno attingerenel caso siano alla ricerca di baby sitter, per agevolare l’incrocio domanda-offerta. La partecipazione ai corsi è completamente gratuita e non comporta alcun costo per gli iscritti.

I percorsi formativi affronteranno i seguenti temi: elementi di base di pedagogia e psicologia, di puericultura, gioco e lettura, della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso, sicurezza in ambiente domestico e la relazione con la famiglia.

Ogni percorso dura 60 ore, di cui 30 di formazione teorica che si svolgeranno presso la sede Aeca – Sacro cuore di Lugo, in corso Garibaldi 65, e 30 ore di pratica da realizzare nei servizi educativi e scolastici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre si svolgeranno i colloqui di selezione delle candidature pervenute.

Il corso si inserisce nel progetto «In ascolto delle famiglie: professione baby sitter – percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita lavoro delle famiglie», sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna.

Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili al link https://www.labassaromagna.it/Argomenti/Popolazione-e-societa/Protezione-sociale/Politiche-familiari.