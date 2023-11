Colazioni, camminate, laboratori per adulti e bambini, trebbi, regali fatti a mano, mercatini, ricette, fiabe, spettacoli. Il Palazzo San Giacomo di Russi diventa il Palazzo di Natale. 3 domeniche di eventi organizzati dal Comune di Russi insieme a Coldiretti Ravenna e Campagna Amica. Una ventina le aziende che hanno aderito per trasformare l’edificio storico in un punto d’incontro dei prodotti del territorio. Il 10 e il 17 dicembre saranno due giornate piene di iniziative, dalle 10 ale 20. Domenica 24 dicembre il programma si concluderà nel primo pomeriggio con una particolare asta di beneficenza.

Tutte le attività sono gratuite, ma è consigliata la prenotazione