Si è appena concluso il sopralluogo finale al Centro di Medicina e Prevenzione – CMP di Ravenna dove verranno effettuati tutti gli adempimenti sanitari e di polizia per i 170 migranti. La nave Ong Life Support di Emergency è attesa sabato 31 agosto intorno alle ore 10.00. L’attracco è confermato alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. Si tratta di 168 uomini e 2 donne, tra cui 11 minori, 9 sono non accompagnati. I nuclei familiari sono 2, entrambi Siriani (marito moglie e un figlio di 6 anni e un padre con figlio di 17 anni). I 9 minori non accompagnati resteranno in Emilia Romagna, saranno accompagnati al centro Mattei di Bologna, mentre i restanti 161 saranno distribuiti tra le seguenti Regioni: Lazio (70), Marche (51) e Abruzzo (40) dove saranno accolti nei vari centri di accoglienza straordinaria ed accompagnati con pullman organizzati dalla Prefettura. La maggior parte dei migranti soccorsi proviene dalla Siria (77), Bangladesh (69), Pakistan (11), Egitto (9), Sud Sudan (1), Eritrea (1), Palestina (1) e Nigeria (1).

“Voglio ringraziare – ha affermato il Prefetto Castrese De Rosa- l’AUSL Romagna per la disponibilità del CMP di Ravenna e tutta la macchina organizzativa che si è messa subito in moto per garantire un’accoglienza dignitosa ai 170 migranti che giungeranno domani a Marina di Ravenna. Si tratta del 14 sbarco con 1470 migranti giunti dalle navi Ong di cui 180 minori non accompagnati.”