Torna l’allerta meteo massima fino alla mezzanotte di giovedì

I grandi cumuli di oggetti distrutti davanti al PalaCattani di Faenza sono l’emblema del disastro che ha colpito molti residenti della provincia di Ravenna. Dalla Regione ora arriva una nuova allerta meteo fino a mezzanotte di giovedì. Criticità massima per i fiumi e per i terreni in praticamente tutto il territorio provinciale. Ai cittadini è raccomandata la più grande attenzione e di allontanarsi dai luoghi pericolosi, come gli argini dei fiumi, molto spesso in questi giorni altamente frequentati.