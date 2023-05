L’area della Caviro interessata dall’incendio è stata sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Ravenna che ha aperto un’inchiesta per incendio colposo dopo il pericolo corso nella giornata di lunedì.

Nel frattempo il gruppo Caviro ha inviato una nota stampa per evidenziare la propria vicinanza alle famiglie e alle aziende che hanno dovuto abbandonare case e attività per raggiungere posizioni di sicurezza oltre il chilometro di distanza dallo stabilimento di via Convertite: “Seppur di fronte agli ingenti danni subiti, ci conforta il fatto che la salute delle persone è stata salvaguardata, valore per noi primario e impegno che perseguiamo ogni giorno.

Ringraziamo ancora una volta i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine per l’intervento tempestivo nella messa in sicurezza delle persone, l’Arpaeper l’immediata verifica dello stato della qualità dell’aria e il Comune di Faenza impegnati nel tavolo C.C.S. per la collaborazione e il sostegno fornito in queste ore”.