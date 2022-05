Technacy esempio di innovazione

Si è svolto ieri nella sede di Ravenna di Confindustria, l’evento “Technacy – Evolution in mobility: e-Sim, il futuro delle comunicazioni per le imprese”. L’appuntamento è “SINERGIE – dagli Associati per gli Associati”, il servizio di Confindustria Romagna che consente alle aziende di esprimere e comunicare know-how, progetti, presentare prodotti/servizi, utilizzando il network di Confindustria Romagna. Technacy, l’impresa di Cervia fondata nel 2011 da Vittorio Foschi, ha proposto un momento di riflessione e confronto sul profondo cambiamento in atto nel mondo della trasmissione dati digitale. Soprattutto, un focus sull’anno di lavoro sui temi di evolution in mobility e open innovation, svolto grazie al contributo offerto da SMARTECH, la società di servizi per l’innovazione d’impresa di Confindustria Romagna.