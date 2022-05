Campionato del Mondo di Ironman e 100 Km del Passatore in 14 giorni: la sfida di Grillini | VIDEO

Mondiale di Ironman e 100 km del Passatore in pochi giorni. È l’obiettivo di Alessio Grillini, capogruppo in consiglio comunale a Faenza per Italia Viva, che dopo aver coronato il sogno di partecipare alla durissima sfida negli Stati Uniti, si appresta sabato a partecipare alla sua quinta ultramaratona da Firenze a Faenza. il 7 maggio scorso a Saint George, nello Utah, Grillini ha tagliato il traguardo al 448° posto, il settantesimo nella propria categoria, il quinto italiano fra i trenta partecipanti. In Piazza del Popolo invece Grillini punta ad arrivare fra i principali atleti.