Spaccata a Caslborsetti, in via del Gaggiolo, dove un’auto, una Fiat Punto, rossa, vecchio modello, è stata utilizzata come ariete per sfondare la vetrata di Aikama Parrucchieri. La vettura utilizzata dai ladri è risultata rubata nei giorni scorsi a Ravenna. La spaccata è avvenuta qualche minuto prima dell’1 di notte. I ladri, una volta dentro al salone, hanno rubato il fondo cassa e poi sono scappati. Ingenti i danni per il salone. Indagano le forze dell’ordine.