Percorso Costituente, estate militante e festa nazionale. Questi alcuni dei temi dell’incontro che si è svolto nella sede del Partito Democratico con i componenti di Ravenna Coraggiosa, rappresentati dall’assessore Gianandrea Baroncini, i consiglieri comunali Luca Cortesi e Francesca Impellizzeri e Valentina Morigi. Erano presenti il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni, il segretario comunale Lorenzo Margotti e la vice-capogruppo in consiglio comunale Cinzia Valbonesi.

Nel corso della riunione i partecipanti hanno espresso la volontà di compiere un percorso comune che porterà, nelle prossime settimane, all’unione del gruppo consiliare Ravenna Coraggiosa con il gruppo del Partito Democratico.

È stata innanzi tutto espressa la preoccupazione per le scelte economiche e sociali del governo e quindi la necessità di costruire un ampio schieramento progressista con contenuti di profondo cambiamento, all’altezza delle sfide del nostro tempo.

Lo scopo importante e condiviso è quello di costruire un partito più grande, aperto e quindi anche più forte, per essere maggiormente efficaci nell’opposizione e per costruire un’alternativa a questo governo. Allo stesso modo, anche a livello locale, l’apertura e la pluralità consentiranno di essere più attivi nella progettazione ma anche più capaci di intercettare le paure, le ansie e i bisogni dei tanti cittadini preoccupati e insoddisfatti.

In un quadro stravolto dagli eventi alluvionali, servirà necessariamente un PD forte, con una linea politica chiara e uno stretto rapporto col civismo.

Siamo di fronte a un governo che nega l’opportunità della transizione energetica e, anche davanti a una situazione sociale ed economica complicata, minimizza e tende a colpevolizzare chi è in difficoltà. La comune volontà è quella di dare seguito a quelle che sono state le chiavi di lettura vincenti del congresso, cioè un PD più presente e netto sulle questioni sociali e ambientali e una linea politica più chiara e maggiormente rappresentativa. Si tratta di temi di fondamentale importanza per i cittadini e per il futuro del nostro Paese: la difesa della sanità pubblica, il diritto alla casa, il salario minimo, l’attuazione del PNRR.

Per questo è fondamentale una prosecuzione del percorso costituente del nuovo PD e la realizzazione dell’estate militante, un’azione di rilancio dei circoli territoriali e dei gruppi tematici.

Si è dunque avviato il percorso per nuove azioni comuni per un progetto politico che guarda al futuro, capace di elaborare nuove proposte e aggregare nuove persone.