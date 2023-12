“È stata sold out la tradizionale cena conviviale natalizia di Lista per Ravenna/Ancisi e delle liste collegate componenti il Polo civico popolare (Animali Amici, Il Popolo della Famiglia, Lista del Mare, Ravenna per i Pensionati, Rinascimento per Ravenna), che si è svolta venerdì scorso presso il ristorante Stagnì di Porto Fuori ad essa riservato.

La serata è stata occasione di incontro, di dialogo e di un brindisi augurale tra i consiglieri eletti per questa coalizione sia nel Consiglio comunale che nei dieci consigli territoriali, e i numerosi partecipanti. Da questi è pervenuto un convinto ringraziamento ai loro rappresentanti per l’impegno ininterrotto e encomiabile svolto nell’amministrazione comunale sotto la sola insegna dell’azione civica, per l’esclusivo interesse della comunità ravennate e nel contatto assiduo diretto coi cittadini. L’invito è a stringere ulteriormente i ranghi, confidando nelle continue adesioni spontanee di nuovi sostenitori e collaboratori attivi ovunque sul territorio.”