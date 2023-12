Sconfitta casalinga per la Raggisolaris Academy contro la Cestistica Argenta, seconda forza del girone. I faentini pagano ancora una volta una serata negativa in fase offensiva, trovandosi sotto di oltre dieci punti già all’intervallo.

Dopo un primo quarto combattuto, terminato 22-16 per gli ospiti, Argenta stringe le maglie difensiva e attacca con grande precisione arrivando all’intervallo avanti 47-33. L’Academy prova a reagire, ma il canestro non arriva e alla fine del terzo periodo il passivo è di 20 punti (49-69). L’inerzia non cambia più e così la Cestistica Argenta si aggiudica il match 92-63.

La Raggisolaris Academy ritornerà in campo venerdì 8 dicembre alle 21 in casa del Lusa Basket Massa Lombarda.

Raggisolaris Academy 63

Cestistica Argenta 92

(16-22; 33-47; 49-69)

FAENZA: Rosetti 3, Marabini 6, Naccari 13, Belmonte, Garavini 4, Caramella 1, Ravaioli 11, Ballarin 10, Ndiaye 8, Bendandi 1, Santandrea 3, Merenda 3. All.: Pio

ARGENTA: Federici 4, Magnani 6, Alberti 15, Catani 6, Manias 18, Alassio 8, Boggian 6, Reggiani 6, Raggi, Cortesi 10, Tumiati, Montaguti 13. All.: Ortasi