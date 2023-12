Oggi domenica 3 dicembre, l’associazione Ravenna Centro Storico torna a proporre l’unica fiera del riuso al coperto che si svolge nella nostra città e che come ogni anno nel periodo natalizio torna ad animare i portici del centro commerciale San Biagio.

Appuntamento come di consueto alle ore 9,00 presso il centro commerciale intorno ai negozi ed alla Coop, dove un centinaio di espositori proporranno la loro merce da destinare al riuso ed unitamente ad alcuni operatori economici offriranno occasioni per tutti i cittadini che vorranno cercare occasioni per le prossime festività, nel solito clima di festa e di vivace socializzazione, nella piena tradizione della nostra associazione.