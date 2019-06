Martedì 4 giugno alle 21 il cortile interno del Complesso ex Salesiani di Faenza ospita la presentazione della mostra fotografica “Native Alaska – Volume 3 di Arctic Visions”. Durante l’iniziativa ci sarà la proiezione di audio-video della durata di un’ora dedicata all’esposizione di Isacco Emiliani.

La mostra, organizzata da Faventia Sales, è allestita fino a lunedì 17 giugno nella veranda del Complesso, in via San Giovanni Bosco 1, liberamente accessibile a tutti. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Arctic Visions è un progetto di Emiliani nato nel 2016. Si tratta di una collana di fanzine autoprodotte con l’obiettivo di raccontare i Paesi artici con una particolare tematica. Dopo il primo volume “White Finland”, incentrato sui bianchi paesaggi della Finlandia, e il secondo volume “Prehistoric Norway”, dedicato ai colori rimasti immutati dal tempo, il terzo volume è appunto “Native Alaska”, che racconta gli Inuit, nativi che da sempre abitano queste terre. Il Volume 3 è composto da nove schede fronte e retro per un totale di 18 foto che raccontano il forte parallelismo tra natura e uomo. “Native Alaska” nasce per raccontare il nord dell’Alaska e i suoi abitanti, in un momento complesso come quello che vediamo oggi, dove tutto sta mutando.

Isacco Emiliani è nato a Faenza il 2 settembre 1991 e dal 2013 si dedica a tempo pieno alla fotografia, sviluppando principalmente progetti orientati al reportage, alla conservazione e alla tutela ambientale. Attualmente è fotografo in EuroCompany Srl Società Benefit e su incarico per Dynamo Camp.