Sotto Palazzo delle Esposizioni emerge l’antica officina ceramica

Un’antico forno per la ceramica scoperto a Palazzo delle Esposizioni. La notizia era già stata anticipata dal Corriere di Romagna. Il ritrovamento è avvenuto a seguito degli scavi archeologici propedeutici all’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’immobile in Corso Mazzini, all’interno del piano Next Generation EU. Per non fermare gli investimenti finanziati dal PNRR, in pratica, sono in corso a Palazzo delle Esposizioni degli scavi, da parte della Soprintendenza, per verificare quali reperti possano nascondersi nel sito che poi sarà al centro del nuovo cantiere, così da non dover bloccare successivamente i lavori col rischio di non terminare il progetto entro il 2026 previsto dall’Unione Europea.