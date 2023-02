La Consigliera del Gruppo Misto Chiara Francesconi, esponente di Azione, ha richiesto urgentemente una commissione consigliare ambiente per approfondire i temi inerenti la protezione delle nostre zone costiere e al contempo la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. “Uno degli obiettivi di mandato di questa amministrazione riguarda la questione ambientale, non solo in termini di salvaguardia e di sviluppo turistico” commenta Francesconi “ma anche di messa a punto di una visione di lungo respiro e che guardi al futuro, conscia di una forte responsabilità verso la salute dei cittadini e il contrasto del cambiamento climatico. Il tema è urgente e condiviso, tant’è che la richiesta a prima firma mia è stata sottoscritta anche dal consigliere Bonocore (Lista De Pascale), dalla consigliera Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa), dalla consigliera Natali (Partito Democratico) e dal consigliere Schiano (Movimento Cinque Stelle). Sono consapevole che la situazione nazionale e internazionale ha modificato l’agenda delle amministrazioni dando priorità ai temi energetici e a quelli la riduzione dei consumi e il controllo dei costi, ma è al contempo importantissimo spostare il focus dell’azione politica su alcune emergenze ambientali e risolvere quelle criticità emerse anche durante i recenti eventi meteo climatici, nuovi come intensità e frequenza, che hanno provocato gravose mareggiate in alcune delle nove località marittime del Comune di Ravenna con conseguenti gravi disagi per i residenti, le attività commerciali e le aree di alcuni insediamenti industriali prossimi alla costa. A queste criticità”, prosegue la esponente di Azione, “si aggiungono quelle lamentate da molti fruitori delle valli, delle pinete e degli ambienti ravennati derivanti dalle conseguenze di suddetti eventi, compresi danneggiamenti a insediamenti, alberature e soprattutto agli argini, che preannunciano mutamenti idro geologici che potrebbero influire negativamente sul paesaggio e l’habitat di queste aree. Sono molto allarmata dalle preoccupazioni espresse dai geologi e degli esperti regionali in materia e dalla diffusione delle notizie su questi eventi, riprese anche dai principali mezzi di informazione nazionale riportate in questo periodo che spero non comportino alcun riflesso negativo nel settore turistico. Già nel precedente mandato la commissione si è riunita più volte e in modo proficuo, soprattutto sul tema della subsidenza e delle possibili concause del fenomeno. È ora di rimettere al centro dell’agenda amministrativa ravennate le questioni ambientali”, conclude Francesconi, “e trovare presto soluzioni di lungo periodo alle criticità crescenti”.