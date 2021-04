La street art per riqualificare e rallegrare la città: da Faenza un progetto che si allarga alla provincia

A Faenza è nato un progetto di Urban Art che ben presto coinvolgerà tutta la provincia: riqualificare attraverso la street art spazi della città. L’idea è partita da Emanule Fregnani e Manuela Mancini che hanno iniziato a decorare le serrande della tabaccheria all’angolo fra via Medaglie d’Oro e via Dal Pozzo. Di lì i primi apprezzamenti e la richiesta di replicare il progetto in altre realtà sempre in via Dal Pozzo, in via Cantinelli, ma anche in altre zone di Faenza come via Cimatti o a Sant’Andrea. Entro il mese saranno 15 le serrande riqualificate con la street art e sono già una trentina le richieste da valutare. Richieste che arrivano anche da fuori città, fino a Ravenna, in una sorta di percorso che lega tutta la provincia e, come avviene in altre zone in Italia e all’estero, un possibile nuovo itinerario turistico.