Domenica 18 giugno i Ministri Volontari di Scientology, che hanno lavorato nelle settimane precedenti in stretta collaborazione con la Protezione Civile e il Comune di Sant’Agata, sono tornati sul campo per aiutare ancora i cittadini colpiti dall’alluvione.

Il gruppo, caratterizzato dalle magliette gialle, ha aiutato alcuni abitanti a rimuovere i residui di fango arrivati nei loro giardini a causa dell’esondazione dei fiumi.

I Ministri Volontari dal 1° giorno si sono messi subito all’opera, arrivando da tutta Italia per un totale di più di 130 volontari che hanno operato nel Quartiere Fornace Zaratti, a Sant’Agata sul Santerno, a Cesena e a Forlì presso il quartiere Cava.

Il programma dei Ministri Volontari della Chiesa di Scientology è un servizio sociale creato a metà degli anni ’70 dal fondatore di Scientology L. Ron Hubbard. Costituisce una delle più grandi forze di soccorso indipendenti del mondo.

Con gli eventi degli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York City, la Chiesa di Scientology Internazionale ha invitato gli Scientologist a raddoppiare i loro sforzi per aiutare i loro simili. Ha emesso una “chiamata alle armi” intitolata “The Wake-Up Call” che ha ispirato una crescita sorprendente all’interno del programma dei Ministri Volontari.

L’anno seguente, i Ministri Volontari d’Italia costituirono la Pro.Civi.Co.S, i Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology, che fu iscritta nel registro del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Sono a disposizione per aiutare a prevenire o far fronte a disastri in patria e all’estero.

Pro.Civi.Co.S ha contribuito alla protezione civile in occasione dei World Master Games di Torino dell’agosto 2013 e delle Olimpiadi invernali del 2006. Hanno risposto ai terremoti italiani de L’Aquila e di Amitrice, allo tsunami dell’Asia meridionale in Indonesia nel 2005, al terremoto di Haiti nel 2010, al terremoto in Croazia del 2020 e all’alluvione di Senigallia del 2022. E durante il blocco COVID, hanno fornito servizi di sanificazione, gestito linee di assistenza e distribuito migliaia di opuscoli di prevenzione educativa “Come Mantenersi in Buona Salute” per aiutare le loro comunità.

Il mandato di un Ministro Volontario è quello di essere “una persona che aiuta i suoi simili su base volontaria ripristinando scopo, verità e valori spirituali nella vita degli altri”. Il loro credo: “Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all’ingiustizia dell’esistenza. Piuttosto, è addestrato a gestire queste cose e ad aiutare gli altri a ottenere sollievo da esse e anche nuova forza personale. Il loro motto è che, indipendentemente dalle circostanze, “si può fare qualcosa al riguardo”.