Chiara Ghirardini della società di pallavolo Cral Mattei si è aggiudicata il “Premio Volley & Scuola La BCC 2022/2023” indetto dal Comitato Territoriale FIPAV di Ravenna per la miglior atleta sul campo col miglior rendimento scolastico.

Durante le partite del Campionato Territoriale Under 18 Femminile gli addetti ai lavori, quali gli allenatori, gli arbitri ed i selezionatori hanno votato le migliori giocatrici che hanno raccolto i punti utili per entrare in classifica, fra le cinque migliori atlete sul campo l’atleta con la migliore pagella scolastica si è aggiudicata la borsa di studio di Euro 500 messa in palio del CT FIPAV di Ravenna, in collaborazione con La BCC Ravennate Forlivese ed Imolese, sponsor del premio.

Chiara Ghirardini oltre alla borsa di studio avrà la possibilità di partecipare a Luglio ad un camp di volley organizzato dalla società SportLinx360, partner ufficiale del Comitato Territoriale FIPAV di Ravenna, società specializzata nel selezionare atleti ed atlete per i college e le università americane.

La cerimonia di premiazione è avvenuta questa mattina nella Sala del Municipio di Ravenna alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Ravenna Dr.Costantini, del Dr.Pietro Roncuzzi in rappresentanza de La BCC, del Presidente del CT FIPAV di Ravenna Dr.Emanuele Monduzzi, dei familiari di Chiara Ghirardini e dei dirigenti della società Cral Mattei di Ravenna.

La finalità del CT FIPAV di Ravenna è quello di legare sempre più Sport e Scuola e di dare un segnale importante alle famiglie che credono nella pallavolo e nelle Società Sportive fulcro fondamentale del territorio. Il Premio vanta il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.