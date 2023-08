Da lunedì 4 settembre l’ingresso per accedere agli uffici del Comune di Sant’Agata sul Santerno è spostato sul retro della scuola, in via IV Novembre, anziché via Roma.

Lo spostamento dell’ingresso è pensato per agevolare l’accesso alla scuola per gli studenti, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, dal 15 settembre.

Successivamente, gli uffici saranno trasferiti (sempre temporaneamente) nella sede del centro sociale Ca de Cuntadèn, in attesa di poter tornare nella sede comunale.