Da oggi il servizio del Green-Go Bus gratuito che collega il centro città ai servizi del Centro Commerciale La Filanda è cancellato. La navetta elettrica è stata trasferita al centro commerciale Il Borgo e da oggi collegherà il Borgo Durbecco con il centro storico. Il collegamento centro-La Filanda sarà invece effettuato mediante la Linea 2 di Start Romagna, a pagamento, una linea che il Comune vorrebbe potenziare.

“La soppressione di un collegamento ad un ampio parcheggio utile ai lavoratori del centro storico, ma anche e soprattutto con diversi servizi, tra cui quelli dell’AUSL Romagna creerà notevoli disagi” commenta però oggi la Lega Salvini Premier.

“La Lega si è già espressa a favore del mantenimento del servizio ed ha interrogato la Giunta per conoscere i costi e i benefici del Green-Go Bus”.

Nel frattempo il partito di opposizione lancia una raccolta firme per chiedere al Comune di ripensare i propri piani e di ripristinare la navetta elettrica in direzione di via della Costituzione.

“In queste prime ore di soppressione del servizio abbiamo visto persone disorientate, che non conoscevano la situazione e che hanno imparato la notizia da un cartello di convenienza alla fermata del bus, senza nemmeno un avviso mediatico – scrive Roberta Conti, segretaria della LEGA – La giunta ha affermato che a breve sostituirà il Green-Go Bus con un tram di linea a pagamento, giusto per far cassa – aggiunge Roberta Conti – noi crediamo che sia fondamentale mantenere il servizio, magari tagliando in altre spese – conclude Roberta Conti – è nostra intenzione fare una raccolta firme per far sentire la voce dei cittadini e delle fasce deboli che necessitano di questo servizio.”