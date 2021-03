Incendio Rontana, il sindaco Pederzoli: “Intervento tempestivo ha limitato i danni”

Un ettaro di bosco a fuoco nella giornata di domenica a Rontana, Brisighella, nel parco della Vena del Gesso. Vigili del fuoco al lavoro per tre ore con squadre provenienti da Faenza e con i volontari di Casola Valsenio. Molti gli alberi ad alto fusto che dalle 13 hanno iniziato a bruciare nella zona del sentiero “degli Alpini”. Per lo più conifere che l’Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità sta sostituendo proprio perché più vulnerabili al fuoco, essendo piante resinose. Ancora da identificare le cause che hanno portato all’incendio. Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali. Sull’accaduto ha relazionato il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli in consiglio comunale