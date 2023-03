Sabato 25 febbraio a Casola Valsenio, nella tensostruttura della Pro Loco, si è tenuto “A pranzo con la Protezione Civile”, l’incontro tra i sei Sindaci dell’Unione Romagna Faentina e i volontari delle Associazioni e dei Gruppi di Protezione Civile presenti sul territorio dell’Unione.

In una cornice conviviale, il presidente dell’Unione e sindaco di Faenza Massimo Isola e il sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini hanno dato il benvenuto agli oltre centodieci volontari che, con le loro divise multicolori, ben rappresentano la ricchezza del volontariato di Protezione Civile, sempre più fondamentale non solo nell’attività di emergenza ma anche nella fase di preparazione e diffusione della conoscenza tra i cittadini.

Il Presidente Isola ha ricordato come “il volontariato sia una ricchezza per ciascun Comune e ciascuna comunità locale e, insieme, una risorsa straordinaria per l’intera Unione e per tutta la Provincia di Ravenna. Il fatto che tutti e sei i Sindaci dell’Unione siano qui con i Volontari è un fatto importante che vuole testimoniare la vicinanza e la gratitudine delle istituzioni”.

Il sindaco Sagrini, insieme al vicesindaco Maurizio Nati, ha espresso la propria soddisfazione nel vedere che “tanti volontari sono presenti oggi a Casola Valsenio, come lo scorso maggio erano presenti a Brisighella e come nelle prossime iniziative saranno presenti in tutti i Comuni dell’Unione, per dare prova concreta del lavoro che stiamo facendo nel settore della Protezione Civile. Desidero ringraziarli dal profondo del cuore per tutto quello che fanno ogni giorno”.

All’evento erano presenti anche il dirigente di Ravenna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Marco Bacchini, il segretario del Coordinamento provinciale delle Associazioni di Volontariato di Ravenna Andrea Fusco in rappresentanza del presidente Claudio Mercuriali, e gli assessori alla Protezione Civile Massimo Bosi (Faenza) e Dario Laghi (Brisighella).

Presenti anche la dirigente del Settore Lavori Pubblici Patrizia Barchi e il comandante della Polizia Locale dell’Unione Vasco Talenti.

L’occasione è stata propizia per presentare il programma di lavoro del Servizio Protezione Civile dell’Unione, recentemente affidato a Marco Iachetta, che nei prossimi mesi vedrà l’intensificarsi delle iniziative esercitative sul territorio e il progressivo rafforzamento del sistema locale, prevedendo l’attivazione di un sistema di informazione rapida alla popolazione in caso di allerte o emergenze di protezione civile.

Durante l’evento è stata infine annunciata l’intenzione dell’Unione di avviare una raccolta fondi per le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto. I proventi di questa raccolta saranno destinati alle popolazioni colpite in raccordo con le iniziative e le indicazioni delle competenti autorità italiane.

Di seguito le Associazioni e le Organizzazioni presenti.

Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di protezione civile di Ravenna

Pro Loco Casola Valsenio

Misericordia di Casola Valsenio

Gruppo Alpini di Casola Valsenio

AVPC Riolo Terme

AVPC Solarolo

Gruppo Comunale Castel Bolognese

AGESCI Faenza

CVPC Faenza

CER Faenza

VAB Cinofili Faenza

Croce Rossa Faenza

85° Nucleo ANC Faenza

CVB – Brisighella

Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Casola Valsenio

GEV Faenza